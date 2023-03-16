الصين تطلق قمرا اصطناعيا للتجارب

الوكيل الإخباري-أطلقت الصين، قمرا اصطناعيا جديدا للتجارب إلى الفضاء، الليلة الماضية، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد بنجاح.

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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أطلق القمر الاصطناعي "شييان-19" على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-11، ودخل مداره المخطط بنجاح.



ويبلغ طول الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، وهو مركبة إطلاق صلبة من أربع مراحل، نحو 21 مترا، ووزنه 57.7 طن، ويصل قطره الأقصى إلى مترين.



وسيستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي في أغراض مسح الموارد الأرضية، والتخطيط الحضري، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وغيرها من المهام، حيث يمثل إطلاق القمر المهمة الـ467 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

بترا