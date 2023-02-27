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الإثنين، 27-02-2023 10:09 ص

مقتل 5 عمال جراء انهيار سقف منجم جنوب غربي الصين

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الوكيل الاخباري- لقي 5 عمال مصرعهم إثر حادث انهيار سقف داخل منجم جنوب غربي الصين.

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وأفادت وسائل إعلام بأنه كان هناك 25 عاملا تحت الأرض في المنجم الواقع بمقاطعة سيتشوان عندما انهار جزء من السقف صباح الأحد. وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة أن 5 عمال قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة وهرب آخرون. وقالت إن هذا المنجم لا ينتج الفحم، دون الخوض في تفاصيل.

وفي غضون ذلك استمرت جهود الإنقاذ في بلدة (لواء ألكسا) بمنطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين والتي وقع فيها انهيار منجم للفحم في الأسبوع الماضي. ولا يزال عدد قتلى هذا الحادث 6، بينما انتشل 6 آخرون من تحت الأنقاض أحياء.

ويبقى 47 عاملا آخرين في عداد المفقودين. ولا يزال سبب انهيار أحد جدران المنجم قبل 6 أيام قيد التحقيق، واعتقلت السلطات عددا غير معروف من الأشخاص.

من جهته دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود "بحث وإنقاذ شاملة".

وأمرت السلطات بإجراء عمليات تفتيش وتحسينات في مناجم أخرى بمنغوليا الداخلية، والتي تنتج الكثير من الفحم والمعادن النادرة التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني.

وفي السابق، أرسلت السلطات أكثر من ألف رجل إنقاذ إلى مكان الحادث، مزودين بآلات ثقيلة ومعدات للكشف عن المحاصرين وكلاب إنقاذ.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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