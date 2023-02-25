السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 11:26 ص

لوكاشينكو يزور الصين نهاية الشهر الجاري

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الوكيل الاخباري- يقوم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة للصين في الفترة ما بين الـ 28 من فبراير والـ 2 من مارس 2023، لبحث عدد من القضايا الثنائية التي تهم البلدين.

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وأوضح مكتب الرئيس البيلاروسي، في بيان صحفي، أن لوكاشينكو سيلتقي خلال زيارته لبكين، بنظيره الصيني، شي جين بينغ، وسيبحثان عددا من القضايا التي تهم البلدين.

ووفقا للبيان، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق والاتفاقيات، حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الرئيسية، منها تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والإنساني، وتنفيذ مشاريع مشتركة، والتعاون في المجالات السياسية، ومواجهة العقبات والتحديات المختلفة في ظل الوضع الدولي الراهن، وغيرها.

وأشار البيان، إلى أن لوكاشينكو سيعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين، في إدارة الشركات الرائدة في بكين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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