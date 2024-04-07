الصين تطور طائرة حرب إلكترونية لسلاح البحرية

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين تعمل على تطوير طائرة حرب إلكترونية لسلاح البحرية في جيشها.

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وجاء في منشور على الموقع: "تعمل الصين على تطوير مقاتلة J-15D، والتي ستجهز بمعدات خاصة لتحصل على طائرة حرب إلكترونية ستستخدمها مع حاملة طائرات الجديدة "فوجيان" التي بدأت باختبارها مؤخرا".



ويمتلك سلاح الجو التابع للبحرية الصينية حاليا طائرات J-16D التي يمكن تجهيزها بمعدات الحرب الإلكترونية، كما يملك مقاتلات J-15 التي يمكنها العمل مع حاملات الطائرات، والمطورة عن مقاتلات Su-33 الروسية، وتم تزويد حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان" بمقاليع كهرومغناطيسية خاصة ستمكنها من إطلاق طائرات "J-15D" المعدلة.



وأشار التلفزيون المركزي الصيني إلى أن طائرات "J-15D" المعدلة ستكون متعددة المهام، وإضافة إلى معدات الحرب الإلكترونية، ستكون قادرة على حمل صواريخ إضافية لتنفيذ المهام القتالية.



وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد بدأت عام 2017 بتصنيع حاملة الطائرات الجديدة "فوجيان"، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يونيو 2022، وخريف العام الماضي بدأت باختبار المقاليع الكهرومغناطيسية الخاصة بهذه السفينة، وحاليا تخضع السفينة لاختبارات الإرساء، ويفترض أن تسلم للجيش الصيني عام 2025.



RT





