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الخميس، 21-03-2024 12:04 م

تايوان ترصد 32 طائرة حربية صينية حولها

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الخميس)، أنها رصدت تحليق 32 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو ثاني أعلى رقم هذا العام.

وأضافت أنه في الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الخميس (22.00 ت.غ الأربعاء)، رصدت وزارة الدفاع الوطني أيضاً 5 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه حول تايوان.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن 20 طائرة «عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان».

ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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