علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

الوكيل الإخباري- طور فريق من العلماء الصينيين استراتيجية تستخدم الطاقة الموجودة بين مياه البحر والمياه العذبة لتوليد الهيدروجين الأخضر بكفاءة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة.

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وأوضحت وكالة أنباء الصين"شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أن باحثين من جامعة "فودان"، صنعوا دائرة توالي من غشاء التبادل الأيوني عالي الأداء والقطب الكهربائي، تم تركيبها في مصبات الأنهار لحصاد الطاقة التناضحية ودفع إنتاج الهيدروجين.



ويوضح الجهاز المدمج معدل تطور ثابت وسريع للهيدروجين القلوي لمدة أكثر من 12 يومًا تحت التدرج الاصطناعي للملوحة.



وبين الباحثون أن الدراسة تقدم طريقًا قابلا للتطبيق لإنتاج الهيدروجين من خلال المصادر المتجددة، لكونه حلًا واعدًا للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.



وبرز الهيدروجين، وهو أحد مصادر الطاقة النظيفة، كحل واعد للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.