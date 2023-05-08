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الإثنين، 08-05-2023 04:39 م

الصين تعارض نشر غواصات أمريكية في الخليج العربي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الاثنين، أن بلاده تعارض نشر غواصات أمريكية مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة في منطقة الخليج العربي بهدف مواجهة إيران.

وفي تعليقه على الخطط الأمريكية لإرسال غواصات مزودة بـ 154 منظومة "توماهوك" الصاروخية إلى منطقة الخليج العربي بحجة مواجهة "التهديد النووي الإيراني" قال تشين غانغ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إن منطقة الشرق الأوسط هي ملك لشعوب منطقة الشرق الأوسط وليس فناء خلفيا لأي طرف آخر".

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وأضاف: "نصر على أنه يجب على هذه الدولة (الولايات المتحدة) أن تلعب دورا إيجابيا من خلال الحفاظ على السلام والاستقرار وليس العكس".


وأشار غانغ إلى أن بلدان الشرق الأوسط "بحاجة إلى المصالحة وليس التصعيد"، مذكرا أنه في الوضع الحالي العداء أمر غير مقبول والحوار السلمي مطلوب.

 

RT

 




 

 


 

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