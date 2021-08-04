الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

تحذير حكومي للالتزام بأمر الدفاع 32

إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة عبر معبر جابر

السعودي : ارتفاع حركة بيع العقار 45% خلال 7 أشهر من 2021 - فيديو

مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء ست جامعات رسمية - اسماء

الدكتور نذير عبيدات رئيسا للجامعة الأردنية

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

أبناء المخيمات للملك: نقف خلفكم

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

اعطاء نحو 67 ألف جرعة لقاح الاربعاء

الصحة : الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا ولا توصيات جديدة بشأن حظر التجول

الأربعاء، 04-08-2021 08:37 م

الصين تعلق إصدار جوازات السفر لمواطنيها

جواز صيني


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول في إدارة الهجرة الصينية ليو هايتاو أن السلطات الصينية ستعلق إصدار جوازات السفر لمواطنيها نظرًا لتزايد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، لن يتمكن الصينيون من الحصول على تصاريح لمغادرة البلاد إلا في حالات الطوارئ، حيث ستقوم الحكومة بدراسة طلبات السفر خارج البلاد.


كما أشار هايتاو إلى خضوع السلع المستوردة إلى الصين إلى رقابة شديدة، وقال:
"سيتم فحص أي وسيلة نقل تدخل الصين من دولة أخرى بحثًا عن آثار فيروس كورونا أو أشخاص مصابين".


وأضاف بقوله:"ستعمل خدمات الحدود على تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية لمنع العدوى من دخول جمهورية الصين الشعبية. وسيعمل حرس الحدود  الصيني أيضًا مع نظرائهم من الدول المجاورة لتحسين فعالية الإجراءات ضد انتشار المرض".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فياضان

إيران.. 8 وفيات ومفقودان جراء الفيضانات

حريق تركيا

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

610a855f4c59b7202a13ad49

السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

610a76764c59b7501170692b

احتجاز عشرات المصريين في ليبيا

610a7b434236043020537abd

تجدد قصف الاحتلال المدفعي لجنوب لبنان

610a71e04c59b720bd1c1ad0

بريطانيا تطالب بمعاقبة إيران على خلفية حادثة الناقلة ميرسر ستريت

أخبار متعلقة
منظمة العمل الدولية

العمل الدولية: عدد أقل من النساء سيستعيد الوظائف التي فقدت بسبب كورونا

26b723b1-83f9-463b-a9a2-8408bc29c16c

إنهيار سدين في الصين نتيجة أمطار غزيرة

60f52a314c59b72db4554cde

احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

حج

الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم

966933_0

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

RTS2WNOI

الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة