الصين تعلق إصدار جوازات السفر لمواطنيها

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول في إدارة الهجرة الصينية ليو هايتاو أن السلطات الصينية ستعلق إصدار جوازات السفر لمواطنيها نظرًا لتزايد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

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ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، لن يتمكن الصينيون من الحصول على تصاريح لمغادرة البلاد إلا في حالات الطوارئ، حيث ستقوم الحكومة بدراسة طلبات السفر خارج البلاد.



كما أشار هايتاو إلى خضوع السلع المستوردة إلى الصين إلى رقابة شديدة، وقال:

"سيتم فحص أي وسيلة نقل تدخل الصين من دولة أخرى بحثًا عن آثار فيروس كورونا أو أشخاص مصابين".



وأضاف بقوله:"ستعمل خدمات الحدود على تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية لمنع العدوى من دخول جمهورية الصين الشعبية. وسيعمل حرس الحدود الصيني أيضًا مع نظرائهم من الدول المجاورة لتحسين فعالية الإجراءات ضد انتشار المرض".



سبوتنيك عربي