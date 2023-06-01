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الخميس، 01-06-2023 02:27 م

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

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الوكيل الإخباري- تخطط الصين لتكثيف عمليات إنتاج صواريخ النقل من الفئة المتوسطة Long March 8 لاستخدامها في إطلاق "ردها على ستارلينك".

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وتشير مجلة SpaceNews إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية الصينية من طراز Guowang ستضم 13 قمرا صناعيا، لذلك تعمل الصين على زيادة إنتاج صواريخ النقل من الفئة المتوسطة.

ومن اجل ذلك تجري حاليا عمليات إنشاء منصات إطلاق جديدة في مطار وينتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان، وعلى مقربة منه مصانع إنتاج الصواريخ. ومن المتوقع أن تتمكن الصين من إطلاق 50 صاروخا من نوع Long March 8 سنويا.

وتضيف، يرافق هذا زيادة في إنتاج محركات الصواريخ، كما تجري دراسة إمكانية انتاج صواريخ ذات حمولة أكبر من نوع Long March 8 يمكن إطلاقها من منصة بحرية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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