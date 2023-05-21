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الأحد، 21-05-2023 01:52 م

الدفاع الروسية: تحييد 10 مجموعات تخريب أوكرانية واعتراض 15 صاروخا خلال يوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 من صواريخ أنظمة HIMARS و"أوراغان" وStorm Shadow خلال يوم.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 من القذائف الصاروخية من أنظمة HIMARS و"أوراغان" والصواريخ المجنحة طويلة المدى Storm Shadow"، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها حيدت 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور كوبيانسك، و2 على محور كراسني ليمان و3 أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي 85 جنديا على محور كوبيانسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و100 جندي ومرتزق أجنبي على محور أرتيوموفسك التكتيكي وأكثر من 120 جنديا على محور دونيتسك، ونحو 50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 15 جنديا على محور خيرسون.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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