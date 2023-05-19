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الجمعة، 19-05-2023 09:34 ص

الصين تعلن عن زيارة نادرة لوزير التجارة إلى الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للبحث في العلاقات التجارية بين البلدين.

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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيوي، إن وانغ سيلتقي خلال هذه الزيارة النادرة لمسؤول صيني إلى الولايات المتحدة في أجواء التوتر الحالي، وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في واشنطن.

وكانت التجارة في صلب العلاقات بين الولايات المتحدة في الصين لكنها أصبحت نقطة خلاف. فقد فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على مبيعات الرقائق الدقيقة عالية التقنية للصين، وحذا حذوه حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون.

وقال ليو إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضررت بسبب "الإجراءات الحمائية الأحادية الجانب للولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الصين كعادتها تؤيد الانفتاح والتعاون وستواصل توفير الفرص للشركات الدولية بما في ذلك الشركات الأمريكية، بفضل تنميتها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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