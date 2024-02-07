بكين تندد باتهام هولندا لها بالتجسس

الوكيل الإخباري - نددت بكين باتهام الحكومة الهولندية قراصنة صينيين بالتجسس على هولندا معتبرة هذه الاتهامات باطلة.



وأعلنت الاستخبارات العسكرية الهولندية وجهاز الأمن أمس الثلاثاء اكتشاف برمجية خبيثة زرعت في شبكة كمبيوتر يستخدمها جيشها محملة مسؤولية ذلك إلى "جهة حكومية صينية".

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وردا على ذلك قالت السفارة الصينية في لاهاي إن بكين: "دائما ما تعارض بشدة وتتصدى للهجمات السيبرانية بكل أشكالها طبقا للقانون".



وأضافت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "لن نسمح لأي بلد أو شخص يستخدم بنى تحتية صينية بالانخراط في مثل تلك النشاطات غير القانونية".



وتابع البيان أن "الصين تعارض أي تكهنات خبيثة واتهامات باطلة" معتبرة الأمن السيبراني "تحديا مشتركا لكل الدول".



من جهتها قالت الاستخبارات الهولندية إن "البرمجية الخبيثة استغلت ضعفا في الأنظمة التي قامت شركة "فورتينت" للأمن السيبراني بتزويدها".



ووفق أجهزة الاستخبارالهولندية: "عثر على البرمجية في شبكة تقوم بأعمال بحث وتطوير غير سرية".



وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن الصين تمثل "خطر التجسس الإلكتروني الأوسع والأكثر نشاطا واستمرارا" لحكومتها وقطاعها الخاص.

RT