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الخميس، 24-08-2023 09:44 م

الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني

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الوكيل الاخباري- أعلن المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يحث الطرفين على ضبط النفس والتهدئة، وعلى التقارب من خلال تحقيق التوافق، وأن يدعو بقوة إلى السلام والمفاوضات ويبحث عن الفرص لتحقيق مختلف المبادرات للسلام".

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وأضاف أن على المجتمع الدولي "تهيئة الظروف لمفاوضات السلام" وتجنب "صب الزيت على النار" وأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى "خروج الحرب عن السيطرة". وذكر من بين تلك الأعمال تشديد العقوبات وتقديم الدعم العسكري.

وأشار إلى أن "الأزمة الأوكرانية أظهرت أن الانقسام إلى أحلاف بحثا عن الأمن المطلق لا يعمل، وأن هذا الموقف لن يساعد في تسوية الأزمة وبالعكس سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة".

 




 

 


 

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