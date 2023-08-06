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الأحد، 06-08-2023 02:41 م

بكين تعلن طرد 4 سفن فلبينية انتهكت مياه الصين

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الوكيل الإخباري - أعلن خفر السواحل الصيني طرد أربع سفن فلبينية انتهكت المياه الصينية بمنطقة ريناي ريف، أمس السبت.‏

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وأضاف متحدث الخفر الصيني جان يو، بتصريح لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أنه "بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت"، 

ولفت إلى أن خفر السواحل الصيني أجرى "السيطرة اللازمة" وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل "مواد بناء غير قانونية".


وحث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين على الوقف الفوري لأنشطة التعدي في المياه، مؤكدا أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي.


وأضاف جان يو أن خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون.


وكان خفر السواحل الفلبيني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن إحدى سفن خفر السواحل الصيني استخدمت خراطيم المياه أثناء مناوراتها واقترابها بشكل خطير من سفن خفر السواحل الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.

 

RT

 




 

 


 

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