الصين: مزاعم العمالة القسرية في شينجيانغ «كذبة كبيرة»

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن ما يقال عن إجبار أشخاص على العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ ما هو إلا «كذبة كبيرة» لتشويه سُمعة الصين، وهو عكس الواقع تماماً.

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وجاءت تعليقات المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على واردات من 3 شركات صينية أخرى، أمس الثلاثاء؛ في محاولة لوقف دخول البضائع التي تقول إن عمليات تصنيعها تشوبها عمالة قسرية لأفراد من أقلية الويغور، في سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة.



وقال وانغ: «أمريكا تستغلّ هذه الكذبة لإدراج كيانات صينية في القائمة السوداء، ولعرقلة تطور الصين»، وأضاف أن البلاد ستتخذ إجراءات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.

الشرق الأوسط