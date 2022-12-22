الصين: موسكو وبكين ظهرا لظهر تحميان العالم من الهيمنة وسياسة القوة

الوكيل الاخباري- صرح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أن الصين وروسيا تدافعان "ظهرا لظهر" عن النظام العالمي القائم على القانون الدولي وتعارضان بشكل مشترك الهيمنة وسياسة القوة.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "إن الصين وروسيا بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وممثلين عن دول الأسواق الناشئة الكبرى، تتمسكان بتعميق التعاون الاستراتيجي "ظهرا لظهر" وتدافعان بثبات عن النظام الدولي بالدور الرئيسي للأمم المتحدة والنظام العالمي المؤسس على القانون الدولي، وتعارضان بشكل مشترك الهيمنة وسياسة القوة، كما تعدان ركيزتين لتعددية الأطراف الحقيقية والحفاظ على العدالة الدولية".



وذكر السفير أنه خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في فبراير الماضي تبنى رئيسا البلدين بيانا مشتركا "بشأن العلاقات الدولية التي تدخل المرحلة الجديدة والتنمية العالمية الثابتة"، أشار إلى "نية روسيا والصين للتمسك الثابت للمبادئ الأخلاقية والمسؤولية وتحريك فكرة تعددية الأقطاب والمساعدة في دمقرطة العلاقات الدولية والقيام بالبناء المشترك للعالم العادل والمستقر والمزدهور وإنشاء نوع جديد من العلاقات الدولية معا".

روسيا اليوم