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السبت، 03-12-2022 04:56 م

وفاة وإصابة 7 أشخاص في حريق بموقع بناء شرقي الصين

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المحلية في مدينة شيويتشو بمقاطعة جيانجسو، شرقي الصين، اليوم السبت، وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين إثر اندلاع حريق في موقع بناء بالمدينة.

واندلع الحريق نحو الساعة 04.50 مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، وتم إخماده بعد حوالي خمس ساعات ونصف الساعة.

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وتم العثور على جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا محاصرين في موقع الحادث، ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، وقد توفي خمسة منهم رغم العلاج الطارئ، بينما يعاني الآخران من جروح طفيفة.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن حكومة مدينة شيويتشو شكلت فريقا للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

البيان

 




 

 


 

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