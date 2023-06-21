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الأربعاء، 21-06-2023 09:21 ص

الصين: نأمل بأن تحمي ألمانيا استقلاليتها

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الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أمل بكين بأن تتمسك ألمانيا بحزم بالاستقلالية وحل القضايا الخلافية بموجب مبادئ القانون الدولي.

وأشار لي تشيانغ خلال المحادثات مع شولتس في برلين الثلاثاء، إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الألماني يتطور منذ أكثر من نصف قرن، وأن الطريق لتحقيق إنجازات اليوم، التي عادت بفوائد ملموسة لشعبي البلدين، لم يكن سهلا.

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ونقلت الخارجية الصينية عن لي تشيانغ قوله: "نأمل بأن يواصل الجانب الألماني الحفاظ على عدم تحيزه، والتمسك بالاستقلالية والاعتماد على الذات، ومعالجة القضايا ذات الصلة بشكل مناسب على أساس مبادئ القواعد الدولية وروح العلاقات التعاهدية".


وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار الإنتاج الدولي وسلاسل التوريد، ومساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي في أسرع وقت ممكن.


وقال: "في ظل الظروف الحالية، يتعين على الصين وألمانيا التعاون بشكل أوثق لتقديم مساهمات أكبر للسلام والتنمية العالميين، وأداء دور"عامل استقرار" وسط أوضاع غير مستقرة، وتسريع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".


وكان لي تشيانغ انطلق الأحد الماضي في أول جولة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للحكومة، وتشمل الجولة، التي ستنتهي في 23 يونيو، ألمانيا وفرنسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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