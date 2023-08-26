الطوارئ الروسية تعلق على الوضع حول حرائق الغابات في تركيا

الوكيل الاخباري - أفاد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية بأن الوضع حول حرائق الغابات في تركيا قد استقر، بينما تبقى اثنتان من الطائرات البرمائية "بي إي – 200" التابعة للوزارة في تركيا في إطار المناوبة.





ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "الوضع استقر، ولا تزال هناك طائرتان (تابعتان للوزارة) في إزمير في إطار المناوبة".





وأضاف المصدر أنه ضمن عمليات حماية السكان والأراضي من حرائق الغابات المستعرة في تركيا، نفذت الطائرتان ما مجموعه 61 طلعة و232 عملية لرش المياه بحجم إجمالي يزيد عن 2000 طن، على مناطق الحرائق.





وحسب بيانات الطوارئ الروسية، يضم أسطولها الجوي اليوم 91 مركبة، بينها 68 مروحية من طراز "مي-8" و"مي-26" و"كا-32". وعمليات إطفاء الحرائق الطبيعية تشارك فيها مروحيات من طراز "مي-8" المزودة بجهاز لرش المياه تبلغ حمولته 5 أطنان، إضافة إلى طائرات من طرازي "إيل-75" و"بي إي-200".

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روسيا اليوم





