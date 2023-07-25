الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات

الوكيل الإخباري- تواصل طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة من حرائق الغابات، حيث رشّت خلال يوم أمس فقط أكثر من 118 طنا من المياه على مناطق الحريق.



ونجحت الطائرات الروسية في القضاء على الحرائق في منطقة قرية أخيسار، رغم التضاريس الجبلية الصعبة والحاجة إلى الحصول على المياه من بحيرة جبلية مرتفعة.

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وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة الطوارئ الروسية المساعدة لتركيا في مكافحة الحرائق وغيرها من المساعدات الإنسانية، حيث أخمدت حرائق كبيرة في منطقة قرية ياهاشي وميناء إسكندرونة العام الماضي.

روسيا اليوم