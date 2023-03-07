العثور على أكثر من 300 مهاجر داخل شاحنة جنوب شرقي المكسيك

الوكيل الإخباري - قالت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، إنها عثرت على 343 مهاجراً، بينهم أكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، في شاحنة مهجورة بولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك جنوب شرقي البلاد.

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وذكرت سلطات الهجرة في البلاد أنه تم العثور على الشاحنة، متروكة بالقرب من مدينة أكيوكان على الطريق الذي يربط بين مدينتي لا تيناخا وكوسامالوابان.



وقالت السلطات في بيان، إن من بين المهاجرين 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، معظمهم من غواتيمالا. وكان في الشاحنة أيضاً 212 بالغاً من دول من بينها هندوراس والسلفادور والإكوادور.



وتم تعديل المقطورة للسماح بالتهوية.



ووفقاً للسلطات، فإن الأفراد الذين تم إنقاذهم كانوا يرتدون أساور ملونة، التي من المفترض أن تجعل المهربين يتعرفون عليهم.



وفي العام الماضي، تم العثور على أكثر من 50 شخصاً ميتين في شاحنة متوقفة بضواحي مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، يعتقد أنهم مهاجرون. وقد تركوا محبوسين في الشاحنة في حرارة شديدة دون تكييف هواء.



وسجلت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأكتوبر 2022، أكثر من مليوني محاولة من مهاجرين لدخول الولايات المتحدة.

ويغادر معظمهم منازلهم بسبب الفقر والأزمات السياسية والجريمة.



ويغامر كثير من الأشخاص من دول أميركا الوسطى والجنوبية التي مزقتها الأزمات، مثل هايتي وكوبا وفنزويلا، في رحلة طويلة وخطيرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. ولا يصل كثير من المهاجرين حتى إلى حدود الولايات المتحدة، لكن يجري إيقافهم وإعادتهم من قبل الجنود المكسيكيين.

الشرق الأوسط