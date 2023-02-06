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الإثنين، 06-02-2023 04:39 م

الولايات المتحدة ترصد منطاداً صينياً جديداً فوق أمريكا اللاتينية

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الوكيل الإخباري - أكّدت الصين، اليوم الاثنين أن المنطاد الذي رصدته واشنطن محلّقا فوق أميركا اللاتينية صيني، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا مماثلا نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، يوم الجمعة الماضي، إن منطادا صينيا ثانيا يشتبه في أنه لأغراض التجسس رصد فوق أميركا اللاتينية.

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وأشارت القوات الجوية الكولومبية إلى رصد المنطاد صباح يوم الجمعة الماضي ومراقبته حتى خروجه من المجال الجوي الوطني، مؤكدة أنه لم "يهدد" في أي وقت الأمن والدفاع عن البلاد.


وقال الجيش الكولومبي في بيان أول أمس السبت إنه في الثالث من فبراير "رصد نظام الدفاع الجوي الوطني جسمًا على ارتفاع يزيد عن 55 ألف قدم دخل المجال الجوي الكولومبي عبر القطاع الشمالي من البلاد، وتحرك بمعدّل سرعة 25 عقدة وله خصائص منطاد".


وأضافت القوات الجوية الكولومبية أنها تجري "عمليات تحقق مع دول ومؤسسات مختلفة لتحديد مصدر الجسم".


وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إحاطة صحفية "أصبح مفهوما أن المنطاد غير المأهول صيني" مشيرة إلى أنه "انحرف بشكل خطير عن مساره المحدّد وانتهى به المطاف عن طريق الخطأ فوق أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".


وأوضحت "متأثرا بأحوال الطقس الشديدة بالإضافة إلى محدودية قدرته على المناورة، انحرف المنطاد بشكل كبير عن مساره المحدّد ودخل عن طريق الخطأ المجال الجوي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".


وأضافت "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما القانون الدولي".


وتابعت "تواصلنا مع الجهات المعنية ونتعامل بشكل مناسب (مع الحادث) ولن نتسبب في أي تهديد لأي بلد".

 

البيان

 




 

 


 

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