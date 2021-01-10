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الأحد، 10-01-2021 07:21 ص

على عمق 23 مترا تحت سطح البحر

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة في بحر جاوة

عثرت
من المصدر


الوكيل الإخباري - عثرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية على أشلاء وملابس وحطام في بحر جاوة بعد تحديد الموقع الذي سقطت فيه طائرة الركاب من طراز "بوينغ 737-500" أمس السبت.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ أن الأشلاء والحطام عُثر عليها بين جزيرتي لانكانغ ولاكي، على عمق 23 مترا تحت سطح البحر.

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وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن السلطات رصدت، اليوم الأحد، إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة "سريويجايا إير"، التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا.

 

وقد أعلن وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا سومادي، في وقت سابق، أنه تم إرسال قوات للبحث عن الطائرة، وأنه تم رصد إشارات في نقطتين، قد يكون مصدرها الصندوق الأسود.

 

وكانت الطائرة تقل 65 شخصا على الأقل، بينهم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" تابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت،  قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.


المصدر : روسيا اليوم

 

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