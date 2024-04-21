العثور على قنبلة غير منفجرة في مدينة صربية منذ عدوان الناتو

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الداخلية الصربية على موقعها الإلكتروني، بأنه تم إجلاء 1.3 ألف شخص من سكان مدينة نيش، بسبب اكتشاف قنبلة جوية قوية غير منفجرة منذ عدوان الناتو عام 1999.

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ووفقا للموقع، تم اكتشاف القنبلة خلال أعمال التنقيب في منطقة ستيفان سيندجيليتش السكنية ذات الكثافة السكانية العالية.



وجاء في بيان الداخلية: "سيقوم المختصون من وزارة الداخلية بإبطال مفعول القنبلة. الحديث يدور عن القنبلة الجوية MK 84 (قنبلة غير متعددة الوظائف، تستخدمها الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام وهي تزن طنا واحدا مع 430 كغم من المتفجرات)".



وأشار البيان إلى أنه سيتم أولا إزالة الصاعق، ثم سيتم نقل القنبلة عبر الشوارع المسدودة خارج مدينة نيش، حيث سيتم تدميرها عن طريق تفجير متحكم فيه.

ويشارك في العملية في المجمل 230 موظفا من وزارة الداخلية وخدمات المدينة.



RT