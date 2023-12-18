العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام، في انتخابات مجالس المحافظات.

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وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.



وذكرت المفوضية في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع،، أنه "في الساعة السادسة من مساء يوم السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر، نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية".



وأضافت، أنه "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين (706) آلاف ناخب و(805)، من أصل (مليون وخمسين ألفا وستمئة وثلاثة وخمسين ناخبا) أي بنسبة 67%".



ويشهد العراق اليوم الاثنين انطلاق انتخابات مجالس المحافظات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.



روسيا اليوم