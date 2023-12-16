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السبت، 16-12-2023 12:36 م

العراق: فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية

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الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع بالعراق صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش للتصويت في الانتخابات المحلية بالبلاد .

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وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح 565 مركزا انتخابيا يضم 2367 محطة انتخابية لاستقبال أكثر من مليون ناخب في يوم التصويت الخاص في مستهل انتخابات مجالس المحافظات التي تفتح ابوابها لجميع العراقيين بعد غد الاثنين.


ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ،في رسالة صوتية وزعت بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة إلى المشاركة في الاقتراع، منوها بجهود القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها الأمنية والمقاتلة في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها.


وتجري الانتخابات على امتداد 15 محافظة، حيث يتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعدا، أكبرها عددا مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضوا، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعدا.


وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ العام 2013، وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية  في العراق في 2018، غير أنها تأجلت على وقع التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق، تطالب بحل المجالس.


وفي 2 يونيو 2021، قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية عملها، معتبرة أن استمرار عمل المجالس يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لإرادة الناخب.


ومع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، تعهد بإعادة عمل مجالس المحافظات، وفقا لورقة الاتفاق بين القوى السياسية التي تشكلت على إثرها الحكومة، وصوت البرلمان على موعد إجراء انتخابات جديدة.


وتتمتع مجالس المحافظات بعدة صلاحيات من بينها انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس.


ووفقا للدستور العراقي فإن مجالس المحافظات لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية خاصة بها .


 




 

 


 

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