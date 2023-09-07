الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

تحذير لجميع الاردنيين من هذه الرسائل

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

3.756 مليون سائح زاروا الأردن حتى نهاية آب

رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ يصل الأردن الجمعة

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

نواب لم يقدموا أي مداخلة تحت قبة البرلمان - أسماء

الامن العام : هذا ما حدث في القويسمة مساء الاربعاء

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك بلجيكا

مطار جديد وسكك حديدية.. الحكومة تكشف عن خطط واجراءات

الملك يبحث مع وزير الخارجية الأيرلندي تعزيز التعاون في السياحة والتعليم والصحة

الخميس، 07-09-2023 07:24 م

العراق.. أموال أركان النظام السابق المنقولة وغير المنقولة على طاولة البرلمان

64f9f30942360465986a8c93


الوكيل الاخباري- أعلن البرلمان العراقي عن جدول أعمال جلسة يوم السبت، حيث كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.

اضافة اعلان

 

وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.

وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 - التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.

وتابعت أن الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f9e2c94c59b7751e2bb26a

بايدن يلغي قرارات نفطية لترامب

64f9e8794236046e51279273

إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة

Doc-P-721865-638296894786410037

بلينكن يشيد بـ "الصمود الاستثنائي" لأوكرانيا

64f9ded2423604504a2d689d

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير

64f9d3e44236046af72c4ac5

وزير الخارجية الجزائري من أنقرة: نقترب من 10 مليارات دولار للتبادل التجاري

326461

روسيا تحذّر: المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوّض الاستقرار في القوقاز