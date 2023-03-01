غوتيريش: ندعم العراق للتغلب على التحديات وتعزيز الديمقراطية

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارته لبغداد جاءت لدعم المؤسسات العراقية من أجل التغلب على التحديات، والمساهمة بتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الديمقراطية.

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من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي، إن العراقيين يتطلعون لدور الأمين العام للأمم المتحدة لحل ومجابهة التحديات أمام العراق وتعزيز الاستقرار في المنطقة.



وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم الأربعاء، أن زيارة غوتيريش الرسمية تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة، وتعبيراً عن الدور المتوازن الذي يؤديه العراق، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.



وأضافت أن الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم، مؤكدة أن غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين.



وزيارة غوتيريش لبغداد هي الثانية، حيث سبقتها زيارة عام 2017 أثناء عمليات تحرير العراق لمدنه من سيطرة عصابة داعش الإرهابية.



ووصل غوتيريش إلى بغداد، فجر اليوم الأربعاء، في زيارة تشمل أيضا أربيل وكذلك دولة قطر لحضور قمة الدول الأقل نموا.



بترا