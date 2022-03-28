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الإثنين، 28-03-2022 04:04 م

العراق.. الكاظمي يأمر بعزل ضباط "مقصرين في واجبهم"

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الوكيل الإخباري-أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، بعزل "ضباط مقصرين في واجبهم"، على خلفية إحراق مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالعاصمة بغداد.

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جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الكاظمي، عقب ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، في بغداد.


وذكر البيان، أن المجلس أكد "الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة للرموز الدينية، أو مهاجمة مقار الأحزاب والأملاك العامة".


وأضاف أن "الكاظمي وجّه بحجز وعزل الضباط (لم يحدد أسماءهم ولا عددهم) المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب".


ولم يذكر البيان، تفاصيل أكثر عن الضباط، وكيف كانوا "مقصرين في واجبهم"، وعلى علاقة بالحادث.


في السياق، أفاد ضابط في شرطة بغداد للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه بـ"عزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية اللواء محمد الساعدي من منصبه وإحالته إلى التحقيق على خلفية الحادث".
ومساء الأحد، أضرم محتجون غاضبون مقر "الديمقراطي الكردستاني" في بغداد، احتجاجا على تغريدة لكاتب كردي انتقد فيها المرجعية الدينية الشيعية.


والأحد، غرد الكاتب نايف كردستاني، قائلا إنه "مع المرجعية الدينية العربية من آل بيت الرسول محمد، وليس مع المرجعية الهندية الفارسية والأفغانية، فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمامات السوداء".


ولاحقا، نشر الكاتب الكردي تغريدة ثانية، قدم فيها الاعتذار إلى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني حول سوء الفهم، معلنا أنه قرر حذف تغريدته الأولى.
وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع لدى العراقيين خاصة في وسط وجنوب البلاد، حيث تتركز الأغلبية الشيعية، لكنه نادراً ما يتدخل في الأمور السياسية ويحدث ذلك في أوقات الأزمات عادة.

 

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