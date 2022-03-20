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الأحد، 20-03-2022 02:53 م

العراق...الكاظمي يوجّه بتعزيز الإجراءات الأمنية الحدودية

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الوكيل الإخباري-وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع دول الجوار.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر قيادة عمليات نينوى شمالي البلاد.


وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن رئيس الحكومة عقد صباح الأحد، "اجتماعاً بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة"، مبينا أن "الكاظمي استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".


وأضاف أن "الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة".


ووجه "باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".


ووجّه الكاظمي وفق البيان، "بتعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية".


ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز ألف كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.


وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم "داعش" خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية بعضم كان يحمل الجنسية العراقية والبعض الآخر أجانب.

 

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