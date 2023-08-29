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الثلاثاء، 29-08-2023 09:22 ص

العراق.. بغداد تؤكد تنفيذها اتفاق الحدود مع إيران

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن العراق نفذ التزامه مع إيران، في شأن منع تسلل المسلحين، وتسليم المطلوبين، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات على الحدود.

وقال العوادي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية بألا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه، وأن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء". 

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وأضاف: "لذلك وقع العراق مع إيران اتفاقا ينص على منع تسلل المسلحين، وتسليم المطلوبين، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وقد نفذ العراق التزامه". 

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخارجية الإيراني عن اتفاق مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية بحلول سبتمبر، وإخراجها من الثكنات العسكرية التي أنشأوها، ونقلها إلى معسكرات يختارها العراق.

 

RT

 




 

 


 

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