الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

الأردن استورد 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال تموز الماضي

وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

3.7 مليون زائر للأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %

الأربعاء، 02-08-2023 03:36 م

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية

64ca36d94236041a63010e7c


الوكيل الإخباري - قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أعضاء في المجلس يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات.

اضافة اعلان


وذكر المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني أن "هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أية كتلة سياسية ويعرف بالمستقل في إشارة إلى عدم انتمائه لأي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003، لكنه منضو في حزب سياسي ناشئ أو تجمع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019".


وأضاف: "أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي ونيسان زاير وسجاد سالم ونور نافع، برز خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 التي قتل فيها نحو 650 بين متظاهر وناشط وصحفي، وفقا لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي".


وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن بينما لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين".

وأشار إلى أن "من ضمن هذه التحديات والمخاطر، إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة نشاطاتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقا لمقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع أعضاء برلمان ومدراء مكاتب".

وأكد: "لا يمتلك أغلب هؤلاء النواب الذين رشحوا بشكل منفرد أو ضمن أحزاب سياسية ناشئة، أي دعم سياسي من حزب كبير، أو جماعة مسلحة، ولم يمتلكوا النفوذ السياسي الذي تمتلكه القوى التقليدية، وهو ما يضعهم في زاوية الاستضعاف من قبل كتل كبيرة لم يرضها وجودهم في مجلس النواب".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ca65b94c59b726de0d0e8f

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

64ca5bbe42360442e4573401

وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

64ca58564c59b721eb637e98

CNBC: كييف أغضبت واشنطن بإصرارها على مواصلة القتال في أرتيوموفسك

64ca41de4c59b7217979f088

سلاح البحرية الروسي يحصل على أكثر من 20 سفينة دعم هذا العام

64ca50ab4c59b72963565e54

متحدث باسم الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح

64ca4aa242360443c418be60

مودي على خطى بوتين في قمة "بريكس"

أخبار متعلقة
image - 2023-07-08T095343.402

روسيا تبحث عقد قمة ثنائية تجمع بوتين وأردوغان

64a5575a42360426af59d0f4

ماكرون يقترح على الحكومة قطع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

عملية عسكرية لطرد 10 آلاف منقب عن المعادن في فنزويلا

240567

«الطاقة الذرية» تؤيد خطة طوكيو لتصريف مياه «فوكوشيما» في المحيط

201678

رئيس الحكومة اللبنانية يطالب البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد

64a394364c59b729821ff630

عضو سابق بالكونغرس يكشف سبب عداوة الولايات المتحدة لروسيا