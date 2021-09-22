العراق رئيساً للمؤتمر الحادي عشر لحظر الأسلحة العنقودية

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الخارجية العراقية إنتخاب المُمثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المُتحدة في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى رئيساً لمُؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لإتفاقية حظر الذخائر العنقودية للفترة من 2022 - 2023.



وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم، إن انتخاب العراق لهذا المنصب، جاء خلال أعمال مؤتمر المراجعة الثاني للاتفاقية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وهو يمثل تقدير الدول للعراق، وثقتهم في توليه المنصب.

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