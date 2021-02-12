الجمعة 12-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العراق.. مقتل 3 شرطيين بهجوم على حاجز أمني في كركوك

واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي

موسكو ترحب بقرار واشنطن تمديد معاهدة ستارت3

وزير التربية : سيتم تقييم استمرار التعليم بالمدارس بعد اسبوعين من بدء الدوام

عشرات الضحايا إثر اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

لجنة الأوبئة: الطفرة البريطانية لكورونا قد تصبح سائدة في جميع دول العالم

نقابة الاطباء تنعى الدكتور صيتان محمد قصراوي

الامن العام : القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك

حالة الطقس يوم غد الجمعة

ثلوج على ارتفاع 600 متر بالاردن الاسبوع القادم

الجمعة، 12-02-2021 12:49 ص

العراق.. مقتل 3 شرطيين بهجوم على حاجز أمني في كركوك

1


الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن 3 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب اثنان على الأقل بجروح، إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا في محافظة كركوك، شمالي البلاد.
اضافة اعلان

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك، إن "مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق، جنوب غربي كركوك، باستخدام أسلحة رشاشة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحاجز الأمني، وإصابة اثنين آخرين على الأقل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فرنسا تدعو إيران إلى عدم تعقيد وضع الملف النووي

eee

واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي

1

موسكو ترحب بقرار واشنطن تمديد معاهدة ستارت3

555

عشرات الضحايا إثر اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

60253e9642360449c521e58a

إدارة بايدن تبلغ المحكمة العليا بدستورية قانون أوباما كير

602537944c59b7644b382470

السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

أخبار متعلقة
من

التحالف الدولي يوجه ضربات جديدة لداعش شمالي العراق

156552417538937200

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك