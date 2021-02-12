العراق.. مقتل 3 شرطيين بهجوم على حاجز أمني في كركوك

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن 3 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب اثنان على الأقل بجروح، إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا في محافظة كركوك، شمالي البلاد.وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك، إن "مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق، جنوب غربي كركوك، باستخدام أسلحة رشاشة".وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحاجز الأمني، وإصابة اثنين آخرين على الأقل".