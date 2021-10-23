السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 04:12 م

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

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الوكيل الاخباري- أفاد مصدر في الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن بغداد نجحت في إيجاد تقارب بين الرياض وطهران بعد سنوات من الخلافات.

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وقال المصدر العراقي، إن "العاصمة العراقية احتضنت خلال الأشهر الماضية أربع اجتماعات بين البلدين أنتجت تقاربا كبيرا بينهما".

وأضاف، أن "الاجتماعات كانت على مستويات عالية، دبلوماسية ومخابراتية".

وأشار المصدر إلى أن "هذا التقارب والاتفاق في الاجتماعات، سينتج خلال الفترة المقبلة إعلانا من البلدين عن انتهاء التوتر بينهما".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

المصدر: روسيا اليوم

 

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