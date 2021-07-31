العراق يرسل جرحى تفجير مدينة الصدر إلى إسطنبول للعلاج

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة العراقية السبت إرسال عدد من جرحى تفجير مدينة الصدر الإرهابي في بغداد إلى مدينة إسطنبول التركية لتلقي العلاج.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان صحفي: "تنفيذا لما جاء في توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الرعاية الطبية إلى جرحى التفجير الإرهابي الذي طال سوق الوحيلات في مدينة الصدر مؤخرا، غادر بغداد اليوم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية مجموعة من الحالات الحرجة لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات اسطنبول".



وأضافت: "بلغ عدد الحالات التي غادرت مطار بغداد 14 حالة بإصابات حرجة مختلفة، مع مرافق من ذوي كل منهم".



ونقلت مصادر عراقية عن قائد عسكري عراقي في الـ19 من الشهر الجاري قوله، أن "انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد"، مشيرا إلى أن "الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال".

اضافة اعلان



يذكر أن سوق الوحيلات من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

المصدر : روسيا اليوم