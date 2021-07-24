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السبت، 24-07-2021 07:12 م

الكاظمي يعلن القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير

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رئيس الحكومة العراقية مع إحدى جريحات تفجير مدينة الصدر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير في بغداد.

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وقال في بيان صحفي: "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".


وأضاف، أن "عناصر الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام الشعب ، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".


وفي التاسع عشر من الشهر الحالي، نقلت مصادر في العراق عن قائد عسكري عراقي قوله إن انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد، مشيرا إلى أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.


يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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