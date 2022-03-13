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الأحد، 13-03-2022 08:50 م

العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج على هجوم أربيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، استدعاء السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأميركية في أربيل.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية تدين القصف الذي طال مساكن المواطنين الآمنين من أبناء شعبنا في إقليم كردستان في محافظة أربيل، ونعد هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً وسافراً للسيادة العراقية".

وأضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، وعبرت عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن "هناك قواعد إجرائية أخرى تدرسها وزارة الخارجية بشأن التهديد الذي طال الأراضي العراقية".

وتابع، "سنعتمد كافة الإجراءات والسبل الممكنة التي تكفل حق العراق، وتؤكد مبدأ إدانة أي اعتداء على أراضيه من أي طرف من الأطراف، وبالتأكيد لن نسمح بذلك، وسيكون موقفنا منسجماً مع حجم التهديد على أراضينا".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى في وقت سابق من اليوم، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".

 

السومرية


 




 

 


 

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