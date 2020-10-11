العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى إيران

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات المجدولة من وإلى إيران بدءا من يوم غد الاثنين.

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وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان صحفي، إن "استئناف الرحلات تم بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت من 25/9/2020 ولغاية 8/10/2020 بطلب من السلطات الإيرانية".



وأكد الشبلي، "حرص الوزارة وادارة الناقل الوطني على إعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز إجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات إضافة إلى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا".

المصدر : روسيا اليوم

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