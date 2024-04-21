الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 21-04-2024 10:08 ص

الغرب فرض رقابة رقمية على العالم كله و"بريكس" بتوحيد القوى تستطيع محاربتها

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الوكيل الاخباري- دعا إيغور أشمانوف رئيس شركة كريبروم التكنولوجية دول "بريكس" لتوحيد قواها في مجال أمن المعلومات، لكي تتصدى للرصد المعلوماتي الشامل من جانب الدول الغربية.

ويشار إلى أن " كريبروم"، هي شركة روسية تأسست في عام 2010، مختصة في مجال البحوث التكنولوجية، وقامت بتطوير مجمع للبرمجيات والأجهزة للرصد وتحليل البيانات ومعطيات وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال الخبير: "المراقبة الشاملة من قبل الغرب، تعتبر كذلك انتهاكا للأمن، ولا توجد أي قيود أو حدود لذلك. وطبعا يتصرف الغرب بهذا الشكل، لأنه يستطيع القيام بذلك. في الولايات المتحدة تم إقرار قوانين تنص على أنه لا يمكن إجراء المراقبة داخل الولايات المتحدة، ولكن يمكن مراقبة المواطنين الأجانب.

 




 

 


 

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