الفلبين.. عشرات الإصابات في صفوف طلاب وأولياء اامور بمدرسة جنوب البلاد

الوكيل الاخباري- قالت السلطات الفلبينية إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجنوب البلاد، اليوم السبت، بسبب تدافع حشد من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يسعون للحصول على مساعدات نقدية قبل إعادة فتح المدارس.

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وبدأت الحشود في التجمع خارج مواقع التوزيع في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة، بعد أن أعلنت الحكومة عن مساعدة مالية تصل إلى 4000 بيزو (72 دولارا) لأولئك الذين يكافحون لتغطية نفقات التعليم.



وفي مدينة زامبوانجا الجنوبية، وقف حوالي 5000 شخص خارج مدرسة ثانوية حيث كان من المقرر توزيع النقود.



وصرح ضابط الشرطة جوسين سامسولا: "عندما سمعوا أن البوابات على وشك الانفتاح هرعوا إلى الأمام".. "ينحدر الممر إلى أسفل لذا ما حدث هو أنهم تعثروا وسقط بعضهم فوق بعض على الأرض".



وقال وزير الرعاية الاجتماعية إروين تولفو، الذي أعلن عن المدفوعات النقدية في الأيام الأخيرة، إن 29 شخصا عولجوا في المستشفى من "إصابات طفيفة".



روسيا اليوم