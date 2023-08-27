القبض على قاتل أسامة بن لادن

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع في تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.



وتم حجز أونيل، 47 عاما، يوم الأربعاء الماضي في فريسكو، ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.

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ورفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال. فيما تم إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 3500 دولار. وكان أونيل في زيارة للمدينة لتسجيل بودكاست.



وأصبح أونيل، وهو عضو سابق في فريق "SEAL 6"، مشهورا على نطاق واسع بعد أن حصل على الفضل في قتل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، أسامة بن لادن، خلال غارة سرية للجيش الأمريكي في عام 2011.



وروى أونيل القصة في مذكراته الصادرة في عام 2017 بعنوان "المشغل". ولم تؤكد حكومة الولايات المتحدة أو تنفي هذه القصة مطلقا.

RT