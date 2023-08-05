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السبت، 05-08-2023 11:43 ص

محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 3 سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة باكستانية غيابيا، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 3 سنوات، لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.

وقال التلفزيون الباكستاني اليوم السبت: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.

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وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولار، علاوة على استبعاده لمدة 5 سنوات من الترشح في الانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.


في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.


وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان". وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام أباد.

 

RT

 




 

 


 

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