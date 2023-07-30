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الأحد، 30-07-2023 11:26 ص

إعصار الصين.. إجلاء مئات الآلاف وخسائر بعشرات الملايين

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الوكيل الإخباري - ألحق الإعصار "دوكسوري" أضرارا بأكثر من 880 ألفا من سكان مقاطعة فوجيان شرقي الصين وخلف خسائر اقتصادية قدرت بحوالي 60 مليون دولار أميركي.

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ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن هيئة مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، أنه تم إجلاء حوالي نصف مليون شخص إلى مناطق آمنة حتى صباح أمس السبت.


وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارات لمواجهة الكوارث الثانوية المحتملة مثل السيول الجبلية والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية، بعدما تنبأت باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من فوجيان.


بترا

 




 

 


 

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