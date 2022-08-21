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الأحد، 21-08-2022 08:02 ص

القبض على ممرضة متهمة بقتل أطفال حديثي الولادة في الأرجنتين

طفل


الوكيل الاخباري - أعلن المدعي العام الأرجنتيني أنه تم إلقاء القبض على ممرضة في مدينة كوردوبا، للاشتباه بصلتها في وفاة طفلين على الأقل من الأطفال حديثي الولادة في أحد المستشفيات.

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وألقي القبض على الممرضة، بريندا أغويرو، البالغة 27 عاما، يوم الجمعة، بأمر من المدعي العام، راؤول غارسون، الذي يحقق في وفاة خمسة أطفال حديثي الولادة ولدوا بصحة جيدة في مستشفى في كوردوبا، على بعد 700 كيلومتر شمال غرب العاصمة بوينوس آيرس.


وقال غارسون لوسائل إعلام ، أمس السبت، إنه تم توجيه الاتهام إلى الممرضة بقتل طفلين، وذلك بانتظار مراجعة السجلات الطبية لثلاثة أطفال آخرين من المواليد الجدد.


وأضاف أن الأطفال الرضع توفوا نتيجة "وجود مادة في أجسادهم لا تتوافق مع الحياة"، مشيرا إلى العثور على فائض من مادة البوتاسيوم.


وكشف المدعي العام أن صحة ثمانية أطفال آخرين حديثي الولادة تدهورت، لكنهم لم يتوفوا.


وقال إن الأطفال المتوفين ولدوا بصحة جيدة، وصحة أمهاتهم كانت أيضا جيدة عند الولادة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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