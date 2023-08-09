الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 09-08-2023 12:54 ص

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تحذر رعاياها من تأثيرات الإضراب العمالي

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الوكيل الإخباري- حذرت قنصلية السعودية في لوس أنجلوس مواطنيها الموجودين في المدينة من تأثيرات الإضراب العمالي، داعية إلى أخذ الترتيبات اللازمة خلال التجول أو السفر.اضافة اعلان


ودعت القنصلية المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم، والخروج بوقت كاف تحسبا لأي تأخير، بناء على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي ليوم الثلاثاء، ما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في المدينة، على غرار حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلوس.

 




 

 


 

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