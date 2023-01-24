الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 09:53 ص

القوات الروسية تدمر أكثر من 13 طنا من المتفجرات والألغام منذ بداية العملية الخاصة

63cf74154c59b703f871f7bd


الوكيل الاخباري- أفادت إدارة الوحدات الهندسية التابعة لقوات الحرس الوطنى الروسي بتدمير أكثر من 13 طنا من المواد المتفجرة وإبطال مفعول أكثر من 112 ألف متفجر ولغم في منطقة العمليات الخاصة.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان، "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أنقذت الوحدات الهندسية التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي أرواح الآلاف من المدنيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ودمرت أكثر من 13 طنا من المتفجرات، وقامت بتفكيك أكثر من 112 ألفا من المواد المتفجرة والألغام". 

ولفت البيان إلى أن 70 فريقا لإزالة الألغام يعملون في منطقة العمليات الخاصة كل يوم. يتفقدون الأشياء المهمة، ونقاط التفتيش لمنح المساعدات الإنسانية، والمدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، ويدمرون المخابئ بالألغام المضادة للدبابات والأفراد.

وأكدت الوزارة أنه "بفضل الكفاءة المهنية العالية للمهندسين العسكريين وأعمالهم المتفانية، تم إنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين والحراس الروس".

ويقوم المختصصون أيضا بإجراء الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام على طول خطوط الكهرباء، مما يساعد على استعادة إمدادات الطاقة بأمان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b5f08c7d43750735f8b4609

سوريا.. توجه لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

63cf88be42360453480e8914

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

2599028

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

63cf85994c59b767877e4cea

إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

63cf8f0f4c59b77eab2b9f09

استقالة جديدة في إدارة زيلينسكي

a7e88af9-190952

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية