القوات الروسية تدمر أكثر من 13 طنا من المتفجرات والألغام منذ بداية العملية الخاصة

الوكيل الاخباري- أفادت إدارة الوحدات الهندسية التابعة لقوات الحرس الوطنى الروسي بتدمير أكثر من 13 طنا من المواد المتفجرة وإبطال مفعول أكثر من 112 ألف متفجر ولغم في منطقة العمليات الخاصة.

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وجاء في بيان، "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أنقذت الوحدات الهندسية التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي أرواح الآلاف من المدنيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ودمرت أكثر من 13 طنا من المتفجرات، وقامت بتفكيك أكثر من 112 ألفا من المواد المتفجرة والألغام".



ولفت البيان إلى أن 70 فريقا لإزالة الألغام يعملون في منطقة العمليات الخاصة كل يوم. يتفقدون الأشياء المهمة، ونقاط التفتيش لمنح المساعدات الإنسانية، والمدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، ويدمرون المخابئ بالألغام المضادة للدبابات والأفراد.



وأكدت الوزارة أنه "بفضل الكفاءة المهنية العالية للمهندسين العسكريين وأعمالهم المتفانية، تم إنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين والحراس الروس".



ويقوم المختصصون أيضا بإجراء الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام على طول خطوط الكهرباء، مما يساعد على استعادة إمدادات الطاقة بأمان.

روسيا اليوم



