السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل

الوطني لإدارة الأزمات يحذر من الحالة الجوية السائدة

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

علان: إقبال كبير على أسواق الألبسة

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

السبت، 23-04-2022 01:46 م

الكاظمي يتوعد تنظيم داعش بسحقه والقضاء عليه

imgid551544


الوكيل الإخباري-هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، فلول تنظيم داعش الإرهابي بمزيد من الانتصارات والقضاء على أميرهم الجديد.

اضافة اعلان


ودعا الكاظمي خلال إشرافه على انطلاق عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم، الضباط والجنود العراقيين إلى ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة. وأردف قائلا "أشدّ على أيديكم وأنتم تؤدون واجبكم الوطني والإنساني والأخلاقي في حماية كل شبرٍ من العراق وكل مواطن عراقي".


وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في القوات المسلحة العراقية انطلاق المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي العراق لتطهيرها من تنظيم داعش الارهابي.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4201825161945572

بريطانيا.. طعن شخص والاعتداء على 10 اخرين في بلدة بيدوورث

661

تركيا تعلن تحييد 50 إرهابيا في شمال سوريا

618967334c59b749f758b4be

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

2018_12_17_18_4_52_760

مقتل شرطيين وإصابة مثلهما في تفجير شمال العراق

192854Image1

روسيا تعلن تدمير 66 هدفا عسكريا اوكرانياً الليلة الماضية

88514

السعودية.. أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوي منذ بداية رمضان

أخبار متعلقة
000_18Y5K2

العراق.. عمليات عسكرية ضد داعش في 5 محافظات

61e30cd542360433a8407fb4

العراق.. الكاظمي يأمر بعزل ضباط "مقصرين في واجبهم"