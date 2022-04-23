الكاظمي يتوعد تنظيم داعش بسحقه والقضاء عليه

الوكيل الإخباري-هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، فلول تنظيم داعش الإرهابي بمزيد من الانتصارات والقضاء على أميرهم الجديد.

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ودعا الكاظمي خلال إشرافه على انطلاق عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم، الضباط والجنود العراقيين إلى ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة. وأردف قائلا "أشدّ على أيديكم وأنتم تؤدون واجبكم الوطني والإنساني والأخلاقي في حماية كل شبرٍ من العراق وكل مواطن عراقي".



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في القوات المسلحة العراقية انطلاق المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي العراق لتطهيرها من تنظيم داعش الارهابي.

بترا