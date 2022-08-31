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الأربعاء، 31-08-2022 07:56 ص

الكاظمي يهدد بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة

الكاظمي


الوكيل الإخباري - هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة.

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وأعرب الكاظمي عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق أمس ووصفه بالواقع المخزي، وفي كلمة متلفزة انتقد الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بـ "غير المنضبطة".


وشدد الكاظمي على ضرورة تنازل القوى السياسية في البلاد عن مطالبها واشتراطاتها وإطلاق حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي.


وحذر الكاظمي من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.

 

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