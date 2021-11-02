طابور طويل من الشاحنات على الحدود بين الصين وروسيا

الوكيل الإخباري-اصطف طابور ضخم من الشاحنات على الحدود بين الصين وروسيا بانتظار الدور لعبور الحدود باتجاه روسيا، الأمر الذي رفع فترة الشحن بواقع 10 - 40 يوما.

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وذكرت صحيفة "فيدوموستي" نقلا عن مصادر في شركات النقل والخدمات اللوجستية أن قرابة 1500 شاحنة تقف في الطابور بانتظار دورها.



وأشار مسؤول في إحدى شركات الشحن، إلى أن نحو 1000 شاحنة تقف في أكبر معبر حدودي بين الصين وروسيا، وهو منفذ "زابيكالسك منشوريا"، لافتا إلى أن المعبر قادر على تنفيذ الإجراءات الجمركية لنحو 360 شاحنة في اليوم.

وتضاف هذه الـ1000 شاحنة إلى شاحنات أخرى مصطفة على معابر حدودية أخرى بين الصين وروسيا.



فيما أوضح مسؤول أخر إلى أن فترة الشحن زادت بواقع 10 إلى 40 يوما بناء على المعبر الحدودي.

روسيا اليوم